Juventus, Morata può tornare: è pronto a ridursi l'ingaggio

Giuntoli è a lavoro per portare a Torino una nuova punta, se Joshua Zirzee del Bologna è il sogno quasi proibito, considerando il costo del cartellino, circa 60 milioni di euro, e la forte concorrenza, Arsenal, Milan e Inter su tutte, la punta spagnola classe 1992 è un'interessante alternativa.Un attaccante che conosce il calcio italiano e la Juventus, della quale ha già indossato la maglia 185 volte, con 59 gol all'attivo.

A Torino è stato bene sia agli inizi, con Massimiliano Allegri in panchina, e anche dopo, nel biennio a metà tra Pirlo e il tecnico livornese, e ha ancora la casa. La sua stagione racconta di 20 gol segnati al momento, ma anche della possibilità di dire addio a fine anno, nonostante il contratto fino al 2026 per via di un accordo sulla parola con l’Atletico Madrid per essere liberato nel caso in cui arrivasse una destinazione a lui gradita.Morata, che ha la moglie italianaGli addii di Kean e Milik, per i quali la Juventus sta cercando una sistemazione, potrebbero rendere più facile il suo ritorno.

Morata vuole fare una scelta di cuore, non economica. Altrimenti avrebbe chiesto al suo agente di prendere in considerazione la ricca offerta dall'Arabia Saudita. Secondo Marca la scorsa estate ll'Al-Taawon ha proposto uno stipendio da 50 milioni a stagione, cifre impensabili per il calcio italiano.