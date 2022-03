Nicolas Anelka, ex attaccante tra le altre della Juve, parla a RMC Sport di Messi e Ronaldo: "La loro carriera è finita e penso che entrambi debbano essere molto contenti di ciò che hanno ottenuto negli ultimi 15 anni. Sono stati superiori a tutti e ora è normale che abbiano rallentato. Messi mi ha sorpreso più di Ronaldo; pensavo che avrebbe passeggiato in Francia e che Ronaldo avrebbe avuto più difficoltà in Inghilterra perché, per me, la Premier League è il campionato più impegnativo del mondo. Avrebbero dovuto essere più intelligenti; questo è quello che succede quando i giocatori vogliono giocare a lungo e non sono preparati. Avrebbero dovuto scegliere di affrontare una sfida meno complicata: se vuoi finire la tua carriera al top. puoi anche ritirarti a 33-34 anni, altrimenti rischi le critiche. Io ho giocato fino a 36 anni, ma a 32 sono andato in Cina".