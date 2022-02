L'ex attaccante Nicolas Anelka ha parlato del futuro di Pogba: "Il Manchester non è una grande squadra - ha detto a RMC Sport - deve ricostruirsi e trovare un allenatore. Il Psg sarebbe il club giusto per Paul, allo United lo criticato per gli infortuni ma penso che dipendano dal suo stato psicologico attuale. Sei mesi fa ci siamo sentiti, so che non gli dispiacerebbe andare al Psg".