Anet Mlcakova è una modella 24enne appassionata di mare, moda e motori. Sul suo account Instagram ufficiale seguitissimo, con 779 mila followers, Anet indica nel 'claim' le coordinate della sua vita ("Repubblica Ceca, Italia, Svizzera e amore") e posta una serie di bellissimi scatti, tanti dei quali la ritraggono in bikini mozzafiato durante la vacanze estiva in Grecia. Segni particolari? Anet è la fidanzata di Niccolò Canepa, pilota motociclistico italiano, vincitore della Superstock 1000 FIM Cup nel 2007 e campione del mondo Endurance nel 2017. In una domenica di inizio settembre all'insegna dei motori, cosa c'è di meglio di una gallery delle foto di Anet?



