E' iniziata la stagione dei motori, con Formula 1, MotoGP e Superbike che fanno rombare i motori, per accompagnarci fino a dicembre! E quando si parla di motori, non possiamo non dedicare uno spazio alla bellissima Anet Mlcakova. Anet è una modella 25enne appassionata di mare, moda, motori e... deserto. Sul suo account Instagram ufficiale seguitissimo, con 1 milione di followers, Anet indica nel 'claim' le coordinate della sua vita ("Repubblica Ceca, Italia, Svizzera e amore") e posta una serie di bellissimi scatti, tanti dei quali la ritraggono in bikini mozzafiato durante le vacanze estive. Segni particolari? Anet è la fidanzata di Niccolò Canepa, pilota motociclistico italiano, vincitore della Superstock 1000 FIM Cup nel 2007 e campione del mondo Endurance nel 2017.



