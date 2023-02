E' finita fra Elisabetta Canalis e Brian Perri? Oggi.it scrive che, guardando la pagina Instagram dellex Velina, "in tutto questo carosello di foto brilla per assenza il marito di Elisabetta: Brian Perri. Sparito dai radar e sparito dai social. L’ultima foto insieme risale alla fine delle scorso agosto: un’era geologica fa, visto che il tempo di Instagram scorre molto più veloce di quello di tutti i giorni".



"Visto che è difficile che la coppia sia stata colpita da un improvviso attacco di discrezione (anche se Perri si è sempre mostrato col contagocce), va concluso che il rapporto è davvero finito. E chissà che a Elisabetta non venga voglia di tornare a vivere in Italia…", aggiunge Oggi.it.



