Nuovo flirt per Angela Nasti? La sorella di Chiara Nasti, compagna del calciatore della Lazio Zaccagni, sarebbe stata pizzicata insieme all'estremo difensore del Napoli Pierluigi Gollini in occasione dei festeggiamenti del suo 28esimo compleanno. La festa si sarebbe tenuta proprio a Milano dopo la vittoria del Napoli sul Torino. Dopo la fine della storia con l'attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli, c'è una nuova fiamma in casa Nasti.



Scorri la nostra gallery per vedere le migliori foto di Angela Nasti