Piove sul bagnato in casa dell'Angers. Dopo l'arresto del presidente uscente Chabane, oggi è arrivata la condanna a 4 mesi di carcere per Ilyes Chetti - difensore del club francese - dopo la denuncia di violenza sessuale da parte di una giovane il 4 dicembre scorso, durante una notte in discoteca. La donna ha subito dal 28enne algerino uno schiaffo sulle natiche.



Chetti ha ammesso la sua colpevolezza e accolto la condanna, ritenendola eccessiva, ma condivisibile. Stando al quotidiano francese L'Equipe, il giocatore si sarebbe aspettato al massimo una multa.