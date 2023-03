Altre notizie legate al calcio in arrivo dalla Francia, che però con il pallone c'entrano ben poco: dopo la denuncia per stupro di un calciatore dell’Angers, il difensore algerino Ilyes Chetti, che avrebbe violentato una donna in discoteca durante il periodo di sosta per i Mondiali in Qatar e per questo sarà processato ad aprile, nell'occhio del ciclone è finito il tecnico Abdel Bouhazama. Anzi, l'ormai ex tecnico.



LE FRASI CHOC - Incredibili le frasi pronunciate dall'allenatore in merito al caso Chetti, dopo averlo schierato da titolare nel match perso per 5-0 a Montpellier: "Non c'è niente da vergognarsi, tutti quanti abbiamo toccato delle donne". L'indignazione suscitata da queste parole ha portato nel corso della giornata di oggi alle dimissioni del tecnico algerino, che non è più ufficialmente la guida dell'Angers.