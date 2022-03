De Laurentiis ha definito la linea di mercato fin da subito, con la consapevolezza dei conti al ribasso, vista la mancata qualificazione in Champions per il secondo anno di fila.Non sono mancate le critiche da parte dei tifosi che si aspettavano di più, soprattutto per quanto riguarda il famoso terzino sinistro. C'è stato scetticismo anche riguardo questi due ingressi, smentiti fin da subito. Il difensore brasiliano ha saputo aspettare il suo turno e quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Ancor di più il centrocampista camerunense, che è stato la vera e propria rivelazione non solo di questo Napoli, ma proprio del campionato.- Tra i centrocampisti più determinanti in Serie A, specialmente nella prima parte di stagione,Si temeva un Bakayoko 2.0, che lo scorso anno non è rimasto nelle migliori memorie dei tifosi napoletani. Così non è stato, Anguissa ha mostrato un mix di qualità e quantità nel centrocampo a due disegnato da Spalletti.quando è arrivato il primo ko in campionato contro l'Inter.- Quella di San Siro è stata una gara da dimenticare perchéGiusto il tempo di rientrare e poi è arrivata laper la quale è stato impegnato per un mese intero. Ecco un altro passo falso, il nuovo infortunio al Camp Nou contro il Barcellona. L'adduttore ha dato nuovamente noia, altro stop forzato. Recupero in extremis in vista di Napoli-Milan ma Spalletti non ha potuto lanciarlo dall'inizio, solo nel finale.Quel centrocampo a tre, puro, è molto interessante. Il trio composto da Anguissa, Lobotka e Fabián Ruiz è difficile da toccare e va verso la riconferma anche contro l'Udinese. In questo modo il Napoli sembra essere più legato ed è veramente difficile rinunciare al centrocampista camerunense. La volata finale è importante e anche se lo stesso Anguissa dice di non pensare allo scudetto, l'obiettivo è lì, a tre punti. Lui è un valore aggiunto e il traguardo è certamente raggiungibile.- La testa oggi è giustamente al campo e a questo finale intenso. Ci sono però anche altri aspetti da affrontare. Tra cui il. Il rendimento ha chiaramente convinto il Napoli a esercitare l'opzione. Il dubbio più grande è relativo agli incassi provenienti dalla Champions, che a questo punto sono sempre più vicini (il quinto posto dista 11 punti). Di conseguenza si passerà alla trattativa, conUn punto d'incontro presumibilmente si troverà, dopodiché sarà il momento di parlare con Anguissa e il suo agente per stabilire le cifre dell'ingaggio:Il Napoli è al lavoro, intanto Anguissa dovrà dare tutto dimostrando in campo di meritare il riscatto.