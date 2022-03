Il Napoli è lassù che viaggia a ritmi importanti e si trova a soli tre punti dal Milan capolista. Ad inizio campionato si puntava "solo" all'ingresso in Champions (oggi la Lazio quinta viaggia con 11 punti di ritardo) ma è inevitabile pensare a qualcosa in più. Questa squadra può e deve sognare in grande, i presupposti non mancano affatto.Su tutti ci sono i vari Lobotka, Rrahmani e Fabián Ruiz ma in relativo silenzio sta lavorando in maniera importante ancheVisto il suo recente passato alla Roma non proprio indimenticabile era nato dello scetticismo tra i tifosi partenopei. Ma Juan Jesus ha saputo spegnere ogni tipo di dubbio, ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente. Fino al momento in cui c'è stato bisogno di prendersi gli applausi, il ruolo di protagonista. L'1 dicembre a Reggio Emilia si fermava Koulibaly. Uno stop che ha tenuto fuori il senegalese per due mesi, considerando anche la partenza per la Coppa d'Africa. Così tra dicembre e gennaioche partivano ad inizio stagione rispettivamente come terza e quarta scelta (c'era anche Manolas, scivolato in fondo alle gerarchie e poi tornato all'Olympiacos).- Esperienza e duttilità, ma anche qualità. Questo è ciò che ha dimostrato Juan Jesus, bravo a meritareSi è immedesimato molto bene nello spirito partenopeo e integrato alla grande nel gruppo squadra.al netto dell'ottima annata disputata fin qui. Ulteriori conferme sono arrivate da parte del suo agente, Roberto Calenda, che ha dichiarato l'intenzione di proseguire questo percorso insieme. Juan Jesus ha convinto tutti, dal primo all'ultimo. Nelle ultime nove finali che attendono il Napoli Juan Jesus difficilmente scenderà in campo dal primo minuto, con il rientro di Koulibaly è anche plausibile attendere in panchina. Però Spalletti sa di poter contare su di lui in qualsiasi momento, così come i compagni.