Il primo posto è vicinissimo, ma l'Inter si ritrova a vivere giorni molto particolari. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Unita nelle difficoltà e nelle ambizioni, esposta al vento di una crisi finanziaria mai vista, eppure speranzosa di portare la nave in porto: l’Inter vive giorni strani, con animo sospeso. Vede la vetta distante un gradino appena e sa che, anche in queste sabbie mobili, cogliere opportunità di mercato è vitale per avere ambizioni da scudetto. Tra delusioni e partenze, la coperta è corta soprattutto in mezzo, ma un po’ anche davanti, dove senza la Lu-La sono dolori: questi limiti in rosa possono pesare visto che la Juve, più profonda e strutturata, romba da dietro”.