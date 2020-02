"I’m Not Funny, I Just Look Good". "Non sono divertente, ho solo un bell'aspetto". E' il motto di Anne Moore su Instagram, dove la bellissima Venere Nera ha un profilo da oltre un milione e centomila followers. Provocatrice, imprevedibile, a tratti scioccante (un altro suo motto è "Lost In The Sauce", "Persa nella salsa"), Anne è un'influencer molto particolare, sicuramente una delle più piccanti e hot a livello mondiale. Sul suo account ufficiale, Anne alterna provocazioni, allusioni erotiche e scatti d'autore che immortalano la sua statuaria bellezza.



