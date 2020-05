Da una parte Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez, dall'altra Matthijs de Ligt e Annekee Molenaar: i primi stanno trascorrendo la quarantena a Madeira, isola portoghese che ha dato i natali a CR7, mentre il giovane difensore e la sua fidanzata sono rientrati in Olanda per qualche giorno in famiglia prima della ripresa. Nelle ultime ore sia Ronaldo che De Ligt hanno, come di consueto, postato foto dell'allenamento, tra corse, pesi e palestra.