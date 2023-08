Meglio evitare altri ritardi. Erano già scattate, e anche, meglio rispondere subito e, con una partita giocata da nuova Juve, una squadra con una nuova mentalità rispetto alla stagione scorsa. Oltre ahanno segnato, altra risposta immediata a. Ma oltre alla coppia ex Fiorentina, oltre al cambiamento di mentalità (che andrà verificato nelle prossime gare), la Juve ha mostrato anche un altro fattore che, inquadrato in una stagione di nuovo entusiasmo, può dare ottimi risultati: i. A Udine sono stati schierati da Allegri),),) e). Insomma, per la squadra di Max un debutto assai convincente (250 vittorie con la Juve, secondo posto in questa classifica dietro a Trapattoni), per quella di Sottil no. All’Udinese è mancata la qualità che si è rivista solo nella ripresa quando è entrato Samardzic.- Meno di due minuti e la Juventus era già davanti. Errore del bascosu pressing di Rabiot nella metà campo friulana, scatto di, assist del serbo per. E’ sembrata subito un’altra Juve rispetto alla stagione scorsa, più cattiva, più aggressiva, più decisa, più convinta e soprattutto più convincente. Probabilmente l’Udinese non se l’aspettava così e ha sofferto fin dall’inizio la nuova vivace versione juventina. Ha sofferto soprattutto la potenza di Federico Chiesa, a trattidopo il primo gol.La Juventus ha tenuto alto il(anche questo, quante volte accadeva nella scorsa stagione?) ed è arrivata al raddoppio su calcio di rigore dopo un tiro-cross di Alex Sandro toccato con la mano da Ebosele.Era il 20', la coppia ex viola aveva spinto la Juve verso il primo successo del campionato. L’Udinese ha trovato difficoltà a organizzare la sua reazione. Ci hanno provato Walace con i lanci verso Beto (erano sportellate con Bremer) e Thauvin (che ha chiesto un rigore per un contatto con Rabiot) legando il centrocampo al centravanti.Intorno alla mezz’ora la Juve ha rallentato un po’ e la squadra di Sottil ha provato a rientrare in partita con una serie di conclusioni dalla distanza. Quella più pericolosa, di Thauvin, è stata deviata in angolo non senza problemi da Szczesny. Ma quando l’Udinese ha pensato di avere almeno indotto la Juve a cambiare atteggiamento spingendola indietro, ecco un’altra fiammata dei bianconeri. Azione davvero bella: Danilo ha lanciato Weah (fino a quel momento piuttosto timido) sulla fascia destra, controllo e cross dell’americano, controllo e passaggio di Rabiot a Cambiaso, controllo e palla a sinistra verso Chiesa, controllo, doppio passo e colpo di tacco di Federico per Cambiaso che ha alzato la testa e ha pennellato il pallone sul secondo palo,Per un’ora la Juve non ha gestito, ma attaccato. Poi ha cominciato ad avvertire la fatica proprio mentre entrava Samardzic e così anche Szczesny ha dovuto cominciare a lavorare un po’ e, proprio come il resto della sua squadra, lo ha fatto bene.