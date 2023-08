La stagione del riscatto. Per molti quella che inizia stasera alla "Dacia Arena" deve essere l'annata della resurrezione della Juve che, complice l'esclusione dalle coppe europee, avrà la possibilità di rivolgere tutte le proprie attenzioni su una sola vera competizione di lunga durata dalla quale tirare fuori, come minimo, una qualificazione alla prossima Champions League e forse qualcosa di più. Sarà l'Udinese 2.0 di Andrea Sottil a testare da subito le ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri, in un appuntamento proibitivo ma utile anche per i friulani per verificare il proprio stato di forma al cospetto di una delle potenziali candidate per lo scudetto.