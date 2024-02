Inter e Milan insieme a San Donato? Cardinale chiama Zhang: no dei nerazzurri

Pasquale Guarro

Colpo di scena in casa Inter, è quanto si apprende dall’Ansa che racconta di una telefonata di Gerry Cardinale a Steven Zhang. Il motivo della chiamata, si legge, è legato allo stadio. A sorpresa, infatti, i rossoneri avrebbero chiesto all’Inter di investire nello stesso progetto di San Donato, tornando a condividere così lo stesso impianto, ma fuori dai confini milanesi.



LA CHIAMATA DI CARDINALE - Nuovo riavvicinamento tra il Milan e l'Inter sul fronte stadio. Come appreso dall'Ansa in ambienti calcistici milanesi, nelle scorse settimane sono infatti andati in scena due incontri sul tema impianto, in cui è emersa la volontà del club rossonero di riaffrontare la strada nuovamente insieme. In particolare, a metà gennaio c'è stata una call tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, e il presidente nerazzurro Steven Zhang. Si tratta del primo contatto ufficiale tra le proprietà dopo un anno e mezzo dall'acquisto dei rossoneri da parte di RedBird e diversi mancati incontri. La richiesta, nel corso della call, è stata quella di tornare ad avere un progetto unico sullo stadio, puntando insieme in particolare sull'area di San Donato per cui il club rossonero nei giorni scorsi ha concluso l'acquisto dei terreni, attraverso la controllata Sportlifecity. Fonti vicine alla proprietà del Milan non commentano.



INTER NON INTERESSATA - Il secondo incontro è andato invece in scena a inizio febbraio nella sede dell'Inter tra il top management dei due club, in coda a un meeting convocato, alla presenza anche dei dirigenti della Juventus, per discutere in particolare del tema della Serie A a 18 squadre: come appreso dall'Ansa è riemersa così l'ipotesi legata alla zona di San Donato Milanese, su cui però l'Inter non appare interessata viste le possibili problematiche del piano per l'area e al tempo stesso i rapidi sviluppi del proprio progetto a Rozzano. Mentre riemergeva anche il tema della ristrutturazione 'light' di San Siro spinta in particolare dal sindaco Giuseppe Sala e da alcuni rappresentanti del Consiglio comunale, nei giorni scorsi inoltre il Milan ha accompagnato il management di WeBuild al Meazza per valutare appunto l'ipotesi, senza allargare tuttavia l'invito anche al club nerazzurro.