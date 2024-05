ANSA - Maldini denuncia: 'Censurata mia intervista, comportamento grave e ingiustificato. Andrò per vie legali'

ha fatto come sempre il giro del web perché quandoparla non è mai banale e riesce con pacatezza ed educazione ad esporre problematiche e temi che spesso si tendono a minimizzare. L'ex capitano e bandiera del Milan, che la scorsa estate ha interrotto per volontà della proprietà RedBird il suo rapporto da dirigente,Dall'Ansa è stata diffusa una nota del suo avvocato Danilo Buongiorno a nome proprio di Maldini: "alla propria intervista presso Radio Serie A (ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega serie A calcio) dello scorso 9 maggio,. L'avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e

Nei giorni scorsi, in seguito all'intervista, il giornalista, che aveva realizzato l'intervista, aveva denunciato sui social leE rivolgendosi a Maldini aveva detto: "la tua libertà di pensiero fa sempre la differenza".