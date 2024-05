Maldini: 'No ad altri club italiani, non ce la farei. Mai detto no al PSG, ma incontrai Al Khelaifi due volte'

Ildirigente sportivo nasce quasi per caso. Lo ha confermato lo stesso ex-capitano e bandiera del Milan nel corso dell'intervista a Radio Serie A in cui ha parlato a lungo della scelta a fine carriera di tornare in rossonero in società. E tanti sono stati anche i retroscena svelati come i contatti con il PSG e con la scelta già presa di non accettare altre offerte da altri club italiani.“Ho capito di voler fare il dirigente quando mi hanno chiamato, non sempre hai ben chiaro quello che vuoi fare, ma ho provato a capire quello che non avrei voluto fare. Non volevo fare l’allenatore, non volevo lavorare in televisione. Quando è arrivata l’opportunità ho analizzato bene la cosa, con Leonardo ho trovato una persona con i miei stessi principi e ideali, si parla sempre di lavoro di squadra all’interno di un club. Ho scelto di fare il dirigente in primis perché era il Milan, poi nei trentuno anni di esperienza ho avuto cose da raccontare e insegnare".

"Poi c’è il lavoro in sé, che è tutt’altro rispetto a ciò che ci si aspetta. Milan, Nazionale o niente? È una regola che vale soprattutto per l’Italia, non riuscirei mai a vedermi in un club diverso dal Milan"."Non ho mai detto di no al PSG, prima del Milan sono stato tre volte a Parigi e avevo dato la mia disponibilità, poi la cosa non è andata avanti; pensandoci adesso è stato un bene, sarei entrato in una società ancora in grande evoluzione, in un paese che non conoscevo, con una lingua che non conoscevo".