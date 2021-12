Cristian Ansaldi, in un'intervista rilasciata a Torino Channel, ha parlato del suo presente e del futuro al Toro.



"Incredibile, sono già cinque anni che gioco nel Toro. Sarò qui fino a 40 anni, voglio giocare fino a quell'età. Ci si sente in famiglia e anche mia moglie e i miei figli stanno bene" ha dichiarato.



"La passione? Tutto parte dall'amore per il pallone, ho iniziato con mio padre e mio fratello. Noi argentini siamo pazzi per il pallone. Lo siamo più rispetto ai tedeschi o agli inglesi" ha poi aggiunto Ansaldi.