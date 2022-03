Tra i giocatori in scadenza di contratto in casa Torino c'è anche Cristian Ansaldi. Il terzino, che a settembre compierà 36 anni, è alla sua quinta stagione in granata ma questa potrebbe anche essere l'ultima.



La società granata sta infatti pensando a un ringiovanimento della rosa e per questo il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati stanno valutando l'ipotesi di un addio di Ansaldi. Le due parti si incontreranno a fine stagione e decideranno insieme se prolungare o no il contratto.