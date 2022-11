Il Brasile continua a perdere pezzi, l'ultimo è Alex Sandro. Il terzino della Juventus ha rimediato contro la Svizzera una lesione muscolare all'altezza dell'anca sinistra, non sarà a disposizione contro il Camerun e sarà rivalutato. Lo rende noto il medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar: "Alex Sandro ha avvertito dolore all'anca sinistra e non ha potuto proseguire la partita. Questa mattina è stato rivalutato. Abbiamo fatto fare una risonanza magnetica che ha mostrato una lesione muscolare all'altezza dell'anca sinistra. L'atleta non potrà giocare la prossima partita contro il Camerun e continuerà a essere curato in modo da poterlo recuperare il prima possibile".



DANILO E NEYMAR - Lasmar ha poi fornito un aggiornamento anche sulle condizioni di Danilo e Neymar: "Sono ancora in fase di recupero dall'infortunio alla caviglia, ognuno con un approccio diverso, in quanto infortuni diversi. Questo è importante da sottolineare. Neymar ha avuto un episodio di febbre che ora è sotto controllo e questo non interferisce con il processo di recupero della caviglia. Nel nostro incontro quotidiano con lo staff tecnico, abbiamo detto che questi tre atleti non saranno disponibili per la nostra prossima partita contro il Camerun".