Ansia Lulic. Il ritorno in campo del capitano della Lazio, come riporta il Corriere dello Sport, continua a slittare. Le sue condizioni cominciano a preoccupare. Il bosniaco potrebbe rientrare solamente ad aprile.



QUANDO TORNA LULIC - Inizialmente, dopo l’intervento in artroscopia, filtrava un cauto ottimismo, qualcuno ha parlato addirittura di uno stop di qualche settimana, con un ritorno in gruppo nel mese di marzo. Lo stop sarà più lungo del previsto: per accorciare i tempi di recupero Lulic è volato all'estero, ma la volata Scudetto potrebbe saltarla quasi tutta.