Il mondo del calcio è in ansia per Gianluca Vialli. L'ex attaccante di Sampdoria e Juventus settimana scorsa ha lasciato il ruolo di capo delegazione degli Azzurri per tornare a combattere il tumore al pancreas, scoperto nel 2017, che si è ripresentato in forma aggressiva. Come riporta La Gazzetta dello Sport da Londra, dove l’ex attaccante si è trasferito a vivere anni fa, è arrivata la notizia che le sue condizioni si sono aggravate al punto da obbligarne il ricovero nella clinica dove Vialli aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia. Il momento è molto delicato: la prova è il viaggio della madre 87enne Maria Teresa, partita nel pomeriggio da Cremona per l’Inghilterra.