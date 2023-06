Ansu Fati ha deciso di rifiutare tutte le possibili destinazioni proposte dal Barcellona per giocarsi le sue carte nel club blaugrana. Il giovane spagnolo resterà quindi in Catalogna, come ha confermato Jorge Mendes ai microfoni di Sport:



"Ansu vuole restare. Nelle ultime due partite ha segnato tre gol. Cosa volete di più? Avete un fenomeno, ha già dimostrato di essere uno dei migliori giovani al mondo. Sono convinto che lo sia. Un giorno sarà Pallone d'Oro"..