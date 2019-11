"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Comeche si ritrova con, come i primi film della, come il videogioco in cuie soci sfidavanoe gli altri componenti diIlè un po' così: il meglio di ogni continente, che quest'anno mette insieme personaggi agli antipodi, flop italiani e maestri europei.Lui,: ha vinto in Italia con la, ha vinto negli States con(sfiorando unapersa in finale contro ildel Leon), ha vinto in Asia con l'. Ci ha messo lo zampino nella finale di ritorno dell'contro gli Urawa Red Diamonds: assist per l'1-0 di Al-Dawsari, ma soprattutto 3 assist tra semifinali e finale. Trascinatore e leader, la Formica Atomica conquista anche l'Asia, e ora, comecol, già me lo vedo con il peruviano Carrillo.Risposta prontissima:E qui si ritorno all'episodio crossover, che andrà in scena in Qatar dall'11 al 21 dicembre, dove il buon, con la(il serpente)e la, sfiderà ile il suo, ilcol suo tridenteincubo di tutta Europa,che ha ritrovato i suoi poteri tornandoe capace di segnare 40 gol in stagione e la vecchia conoscenza del calcio italianocon il suoe con l'exVincent, che dopo icon l'non è più tornato se stesso. Quello che è sempre stato, invece, se stesso. In Italia è servito per essere un comprimario, all'estero per diventare una star assoluta.@AngeTaglieri88