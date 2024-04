Premier League su Buongiorno: contatti col Tottenham, cosa cambia per Milan e Napoli

Quella in arrivo potrebbe essere l’estate dell’addio dial Torino. Dopo essere stato a un passo dall’Atalanta l’estate scorsa, il mercato intorno al difensore del Torino ha acceso i riflettori.che prima dovrà scegliere - così come i rossoneri - l’allenatore per la prossima stagione.- Occhio però alla concorrenza dall'estero, su Buongiorno c'è anche il Tottenham che ha avviato i primi contatti per capire i costi dell'operazione.. L'interesse degli Spurs rischia di costringere i due club italiani a cambiare i piani, competere sul mercato con le società inglesi non è mai facile ma Milan e Napoli possono giocarsi la carta contropartite: i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto Lorenzo Colombo che rientrerà dal prestito al Monza e piace al Toro.

- L'interesse del Tottenham per Buongiorno è un ulteriore segnale di come gli Spurs continuano a monitorare la Serie A per trovare i rinforzi giusti da inserire in squadra. Nelle ultime due sessioni di mercato gli inglesi hanno pescato in Italia prendendo primadall'Empoli (20 milioni), poidal Genoa (quasi 30, bonus compresi). E prima ancora dal nostro campionato sono arrivati. Il prossimo potrebbe essere Buongiorno, Milan e Napoli sono avvisate.