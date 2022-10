Questa mattina a Firenze è stato presentato il nuovo appuntamento con l’ATP 250 Firenze, l’occasione per vedere alcuni dei migliori tennisti del mondo a Firenze. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento era presente anche l’ex capitano e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni: l’ex viola ha avuto modo di commentare l’attuale stato di forma della squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni:



“La stagione è iniziata in modo un po’ negativo, purtroppo si sta riproponendo in questo senso. Il campionato è lungo però. Purtroppo tanti calciatori stanno deludendo le aspettative. Dobbiamo aspettare, per giudicare al meglio questi calciatori. Italiano? E’ un allenatore moderno, che fa giocare bene le sue squadre. A volte è un po’ troppo piccoso nel suo metodo, ma se riesce a superare anche questo input, migliorerà”.



ha parlato anche di Vincenzo Italiano: “E’ un allenatore giovane, e con l’esperienza può migliorare sotto tutti i punti di vista. Lo giustifico un po’ per questo, lo scorso anno alla guida della Fiorentina ha messo in mostra un bel calcio. Quest’anno, si è ritrovato una squadra che forse non sua. I problemi, si vedono in campo”.



Ha poi concluso provando ad immaginarsi un modo per migliorare il piazzamento della passata stagione: “Le previsioni nel calcio sono sempre difficili. Commisso ha investito i soldi delle cessioni, ma oggi l’investimento non sta fruttando. Si spera che possa fruttare in futuro. Io dirigente? E’ difficile. Può accadere solamente con un cambio di proprietà”.