Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a El Periodico: “Mondiale senza Italia? Non ci siamo abituati, lo guardiamo con spirito calmo, vogliamo vederlo comunque da appassionati di calcio. E’ una delusione ovviamente, perché gli italiani amano molto il calcio, è una delle prime industrie del paese”.



TROPPI STRANIERI - “Come si spiega la mancata qualificazione? Ci sono troppi stranieri in Serie A e questo penalizza i giocatori italiani”, aggiunge Antognoni: “Non hanno spazio per accedere alle prime squadre, invece dovremmo investire di più nei giovani. E non è un problema di investimento, le grandi squadre stanno investendo ma il problema è vedere Juventus o Inter con così tanti stranieri in squadra. Non c’è posto per i giovani nello spogliatoio. Si prenda Bernardeschi, che nella Juve gioca poco”.