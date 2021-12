Antonella Fiordelisi, ex spadista di scherma ed oggi famosa modella e influencer, ha risposto ai propri follower in una Q&A in cui ha parlato anche della sua notorietà, esplosa dopo i presunti flirt con Zaniolo e Higuain, poi da lei smentiti.



L'IMPORTANTE È CHE MI GUARDINO - "Quante volte mi alleno? Due massimo tre. Ma mangio tantissimo, infatti mi devo dare una regolata. Devo mantenere questo peso. Se mi riconoscono per strada? Non esageriamo, mica sono Angiolina Jolie. Ma l’importante è che mi guardino anche senza riconoscermi".