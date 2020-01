Stefano Antonelli, ex ds, ha commentato a Radio Sportiva il possibile passaggio di Eriksen dal Tottenham all'Inter: "Lo inserisco nella categoria 'giocatori importanti'. Quando una notizia viaggia da 15 giorni sui principali canali mediatici, perde un po' di appeal. E' un giocatore importante ma da qua a dire che cambierà l'Inter ce ne corre. L'Inter sta facendo un lavoro impeccabile, ma quando competi con la Juventus e hai già, ad esempio, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco per migliorare hai bisogno solo di grandissimi colpi".