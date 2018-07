A margine della presentazione dei calendari di Serie A, ha parlato l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, a Sportitalia: "Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva, quest'anno abbiamo due competizioni molto importanti e l'Inter deve competere come sa. Competere in Italia è fondamentale, dire che lo faremo con la Juventus, vedremo. Dobbiamo ridurre il gap delle prime due squadre che hanno occupato le prime due posizioni. Sicuramente vogliamo ridurre il gap, poi fare un'ottima Champions League, perché dopo 6 anni di assenza per noi significa ritornare nel palcoscenico europeo e confrontarci con realtà importanti. Il rinnovo di Icardi? Con Mauro non ci sono mai stati problemi, solo situazioni portate all'attenzione. Abbiamo sempre detto che Mauro è il nostro capitano e nelle prossime settimane ci incontreremo per parlarne".



VRSALJKO - A RMC Sport, Antonello ha aggiunto: "Tutti stanno facendo questo nome, è uno degli obiettivi ma non è l'unico. Lavoriamo in generale per una squadra competitiva, abbiamo due competizioni molto importanti e l'Inter deve lottare nel modo giusto".



VIDAL - Ai giornalisti presenti in Lega ha poi dichiarato: “Vrsaljko? La trattativa è aperta, i direttori stanno lavorando su questo fronte, vedremo come si evolveranno le cose. La pista Vidal? Ci sono i direttori che stanno lavorando per chiudere le ultime operazioni, c'è tempo fino a metà agosto. Vedremo se questa è una strada fattibile. Operazione Vidal sostenibile per l’Inter? Tutte le operazioni che abbiamo chiuso e che chiuderemo dovranno essere sostenibili a livello economico perché abbiamo sempre i paletti della UEFA".