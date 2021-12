Intervistato dalla Gazzetta dello sport, Luca Antonini parla del mercato del Milan: "Il Milan avrebbe bisogno di rinforzarsi in attacco, ma forse in quel caso può risolvere il problema con Giroud, giocatore top che finora ha giocato poco. Olivier è un super professionista, basterà dargli più fiducia. Sul lungo periodo, bisognerebbe ragionare sul solito mix giovani ed esperti: Botman è fortissimo, però è un ragazzo olandese che finora fuori confine ha giocato soltanto in Francia. Ottimo acquisto per il futuro, per lo scudetto servono giocatori già fatti. Possibilmente campioni".