Antonio Insigne, fratello di Lorenzo e Roberto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio CRC in vista della sfida di domani che vedrà affrontarsi proprio i due giocatori con le rispettive squadre, Napoli e Benevento. Queste le sue parole:



LA PARTITA - "Vorrei che la sfida tra Lorenzo e Roberto finisse come all'andata. Gol di entrambi e vittoria del Napoli sul Benevento. Siamo tutti in attesa della gara".



SU LORENZO - "Lorenzo è stato messo da Gattuso al centro del progetto, Gattuso ha dato tanto a Lorenzo. Lo stesso Lorenzo ha dato parecchio al tecnico. Sta cambiando spesso ruolo. Per la maglia del Napoli Lorenzo giocherebbe anche in porta. Ormai è un leader. Sapevo che avrebbe segnato il rigore contro la Juve dopo l'errore in Supercoppa. Lorenzo sa riprendersi subito dalle difficoltà".



SU ROBERTO - "Grazie a Inzaghi sta crescendo sempre di più. In famiglia abbiamo sempre saputo che avrebbe fatto strada pure in A. Roberto sta dando il suo contributo alla salvezza del Benevento".



GLI OBIETTIVI - "La Champions è ancora possibile. Con il recupero degli infortunati, il Napoli potrà risalire la china".