Tra i giocatori chiave in casa Napoli c'è sicuramente Piotr Zielinski. Designato come l'erede di Hamsik, non è ancora riuscito ad avere la continuità che gli si chiede, ma le qualità da campione certamente non gli mancano.



Zielinski ha sostenuto l'esame B2 di lingua italiana presso l'Università Federico II. Il polacco vuole ottenere la cittadinanza italiana per consentire al figlio che nascerà di diventare un cittadino italiano. Zielinski la scorsa estate ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2024 facendo una scelta di vita con l'obiettivo di legare la sua famiglia alla città in cui vive da ormai cinque anni. Lo racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno.