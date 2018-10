La partita tra Italia e Ucraina ha avuto risvolti importanti al di là della mera questione calcistica. Il risultato più significativo è stato quello di mantenere le luci accese su Genova, e sul difficile momento che il capoluogo ligure sta vivendo da quello sciagurato 14 agosto, dopo il crollo del Ponte Morandi.



A sottolineare l'importanza del match tra Italia e Ucraina è stato anche Stefano Anzalone, Consigliere delegato allo sport del Comune di Genova, intervenuto a Radio Marte: "Ieri (martedì, ndr) è stata una giornata particolare per Genova. Mancini è tornato in città e si è commosso. Ha capito esattamente la gravità della tragedia perchè solo toccando con mano ci si rende conto di quanto è successo il 14 agosto. La città vuole sostenere la Nazionale che ha voluto testimoniare la sua commozione".



La priorità ora è il nuovo ponte, per restituire un po' di normalità alla città: "Il ponte verrà ricostruito: è stato nominato il commissario per la ricostruzione ossia l'attuale sindaco Bucci ed i tempi per la ricostruzione speriamo siano brevi. Ci rendiamo perfettamente conto che si tratta di un'opera imponente e credo che la demolizione dell'attuale ponte sarà più difficile della ricostruzione". La partita con l'Italia è stata utile per Genova: "Le tifoserie stanno organizzando uno spettacolo volto a mantenere alti i riflettori sulla nostra città - conclude Anzalone - che sta vivendo un momento difficile”.