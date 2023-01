Houssem Aouar chiama il Milan. Il francese compirà 25 anni proprio il prossimo 30 giugno, data di scadenza del suo contratto con il Lione e ha chiesto espressamente ai suoi agenti di provare ad approfondire il discorso con il club rossonero. “A Frederic Massara piace da tempo perché ha qualità tecnica e resistenza oltre a una spiccata capacità di ricoprire più ruoli.- Aouar ha messo il Milan in cima alla lista delle preferenze per il blasone ma anche perché avrebbe la possibilità di trovare in squadra tanti connazionali. Al momento però Houssem ha una sola offerta concreta che è quella del Betis Siviglia: 5 anni di contratto a 2,5 milioni netti a stagione.Il Milan ha memorizzato quella che è la volontà del giocatore e prenderà una decisione solo dopo aver definito la situazione di Brahim Díaz: in caso di conferma dell spagnolo allora per Aouar non ci sarebbe spazio.