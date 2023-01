Tottenham (la priorità del calciatore), West Ham e Borussia Dortmund si sono messi sulle tracce di Zaniolo. La Roma chiede 40 milioni di euro, ma si accontenterebbe di 30 milioni (magari 25 più 5 di bonus). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il problema è rappresentato dalle clausole di riscatto, visto che il prestito oneroso è la base di ogni trattativa. La Roma vorrebbe l'obbligo non condizionato, o al massimo che lo sia con una formula molto agevole. Le controparti invece vorrebbero legarlo a minuti, presenze o classifica, il che implicherebbe un inserimento rapido. In caso di permanenza, poi in estate potrebbero entrare in corsa anche Milan e Napoli.