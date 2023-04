Houssem Aouar ha passato la Pasquetta a Roma. E' arrivato ieri mattina e ripartito all'una e mezza di notte con un volo privato da Fiumicino verso Lione dove il giorno prima era rimasto a guardare in panchina il successo per 3-1 contro il Rennes come riporta Centro Suono Sport. Solo una toccata e fuga da turista? Difficile crederlo. Il centrocampista 24enne è in scadenza di contratto col club in cui è cresciuto e da tempo è nel mirino di diversi club italiani tra cui Milan, Roma e Napoli. Come noto De Laurentiis spesso incontra calciatori e non nella capitale dove il presidente azzurro vive e lavora. Quel che è certo è che Aouar lascerà il Lione visto anche il recente (poco) impiego: solo 5 partite da titolare in campionato. Per convincerlo serve un ingaggio da 4 milioni e la possibilità di giocare in Champions.