L'agente di Simone Scuffet sta proponendo il suo assistito a diversi club di A e B. Il portiere ex Udinese quest'anno sta giocando nell'Apoel Nicosia con la quale ha collezionato 22 presenze in stagione e 6 clean sheet ed ora vorrebbe ritornare nel nostro campionato. Per il classe '96 servono meno di 800 mila euro. Lo riporta TuttoUdinese.it.