Apollon Limassol-Lazio 2-0



Proto 5,5: Sul gol di Faupala non può nulla, per il resto non è molto impegnato. Certo prendere gol su rovesciata non capita tutti i giorni, non sarà un bel ricordo.​

Bastos 5,5: A volte non sembra a suo agio, ma prova anche a giocare con autorità in fase di impostazione. Paga forse un po' di anarchia nel senso della posizione, che forse lo penalizza nelle gerarchie.



(dal 15' st Lulic 6: Entra per dare la scossa, entra col piglio giusto. Tutta la sua esperienza e forza di volontà per spronare i compagni: ci prova, almeno.)



Acerbi 6: Non manca mai, non può mancare, vuole giocarle tutte. Fa una partita ordinata, pulita, sbaglia poco. Prova anche ad aiutare i suoi in fase di impostazione, forse il vero tallone d'Achille della squadra. Almeno ha il giusto atteggiamento, ed è l'unico.



Luiz Felipe 5,5: Ha la sventura di essere il marcatore di Faupala, quando si inventa il gol del vantaggio in rovesciata. Per il resto fa una partita ordinata, attenta, spesso con le giuste letture. Non può essere una colpa quel gol meraviglioso.



Caceres 5: Non sembra sia un veterano, ex Juventus, avvezzo alle coppe europee. Ci mette qualcosina in impegno, ma veramente poco. Forse ha la testa già a gennaio.



Murgia 5: Prova qualche inserimento, ma la sua prova fa un po' rima con le altre: scialba, senza grossi spunti, solo un po' di corsa e tentativi di inserimenti a vuoto. Sembra fuori sincro, come uno streaming scadente.



(dal 15' st Rossi 5,5: Prima stagionale per lui, ex Primavera tornato alla base dopo l'esperienza a Salerno. Forse l'unica nota veramente positiva della serata)



Cataldi 5,5: In fase di costruzione si propone solo lui, sempre marcato, e non riesce a dare la svolta al gioco della Lazio. Deve lavorare ancora molto per essere un reale e credibile sostituto di Leiva. La fascia da capitano gli dona, ma forse avrebbe preferito onorarla meglio.



Berisha 5,5: Suo il primo affondo del match, con una rasoiata da fuori. Ha qualcosa di meglio del resto del reparto, recupera molti palloni, si inserisce, ma ancora non sembra proprio dentro i meccanismi di gioco. Ammesso che, con questa specie di Lazio B, ci sia una qualche ombra di gioco.



Durmisi 5: Uno dei più deludenti, nel senso: prova a mettere dentro tanti palloni ma gli manca qualcosa: è molto tecnico, dovrebbe fare di più in termini di incisività. Si vede che gli manca il ritmo partita da alcune letture, ma così sarà difficile essere alternativa credibile a Lulic e Lukaku a sinistra.



Correa 5: Soffre tanto il terreno pesante, prova qualcosa, soprattutto nel primo tempo, è l'unico col tasso tecnico importante in campo, ma gli riesce poco, e dopo un po' perde le speranze di essere aiutato. Prova l'intesa con Caicedo, ma tutti e due sono spesso un po' in solitaria, a cercare percussioni centrali. Fantasma.



Caicedo 5,5: Prova spesso a caricare a testa bassa la difesa come un bufalo. Avrebbe anche la sua efficacia, se abitasse in un'enorme prateria dove scorrazzare liberamente. Comunque è l'unico che ci prova con una certa costanza.

(40' st Armini s.v.)





All. Inzaghi 5: Ok il turnover, ok forse l'avversario regala poche motivazioni, ok che l'Europa League non è di certo proprio affascinante, con la qualificazione già in tasca, ma queste figuracce per favore no. Atteggiamento e voglia da dimenticare, quasi da vergognarsi. Se le riserve dovevano dimostrare qualcosa, non lo hanno dato a vedere. Hanno dato a vedere solo i motivi per cui sono riserve.

Apollon Limassol: Forse si aspettava una serata diversa: si ritrova con la porta inviolata e pochi brividi.: Uno dei migliori in campo per forza e capacità di limitare gli attacchi della Lazio.: Altra partita attenta, precisa, sbagliando pochissimo.: Fa muro insieme ai compagni davanti alla difesa: non si passa, specialmente con le incursioni sempre centrali della Lazio.Suo il cross che fa sorgere il gol di Faupala, che è una meraviglia. Un sigillo su una gara di sostanza.: Non sbaglia quasi niente, si propone perfino in avanti: coraggioso, fisicamente forte, nome da segnare sul taccuino.Partita di sostanza, attenzione, fa quello che deve con buona lena.Forse gioca troppo lontano dalla porta, ma prende in consegna Cataldi e lo chiude spesso, prova la conclusione, uno dei fari della formazione cipriota. Neo della partita l'intervento su Cataldi nel finale, quasi da rosso, senza motivo.: In appoggio all'attacco si muove con incisività, ha voglia e si vede. Una buona partita:(dal 21' stEntra e mette dentro il pallone per il 2-0: bene direi)Una partita discreta, con tanti movimenti interessante e aiuto alla squadra.(Dal 33' st Zelaya s.v.)Fa un super gol di rovesciata che da sola basterebbe a pagare non il prezzo del biglietto, ma di tutto l'abbonamento. Primo gol all'Apollon di rovesciata, un bel biglietto da visita.: Entra nell'azione del secondo gol, si impegna: incisivo)n una partita che sembrava segnata, riesce ad inculcare nei suoi la giusta motivazione, e si regala una bella impresa: per la prima volta una squadra di Cipro batte un'italiana.