Dopo aver eliminato l'Arnenal ed essersi qualificato alla finale dell'Europa League, il Villarreal settimana scorsa ha festeggiato sul campo di gioco dell'Emirates di Londra, casa dei Gunners. I giocatori del Submarino amarillo hanno intonato il coro "A Polonia" ("Andiamo in Polonia, ndr), il paese che ospiterà la finale contro il Manchester United. Sul web, e sui social in particolare, tanti tifosi del Villarreal hanno collegato il coro "A Polonia" con l'attrice pornografica Apolonia Lapiedra, che per questo ha ricevuto diverse menzioni. Apolonia ha risposto a qualcuno in questo modo: "Vinceranno sicuramente in Polonia per l'effetto Apolonia ... andiamoooo!!!!! @VillarrealCF", e il club l'ha invitata alla finale!



