Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha risposto ad alcune domande sull'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus per Gazzetta.it:



RISVEGLIO A TORINO - "Con i riflettori del mondo puntati, con la consapevolezza che il miglior giocatore del pianeta giocherà proprio qui. Si sente nell’aria qualcosa di speciale, grande euforia. Chiunque percepisce che si tratta di una bella opportunità per il nostro territorio, per la Juve, ma anche per il calcio italiano tutto".



APPREZZATO DA TUTTI - "È quello che mi auguro. Ronaldo è un grande atleta e professionista e spero venga apprezzato per questo. Torino sarà abbinata a lui e viceversa. Ci sarà un grosso impatto turistico, culturale ed economico. Sarò romantica, ma spero che anche la città sappia dare tanto a lui".



SINDACA O TIFOSA? - "Con un filo di apprensione, perché la prima cosa che si pensa in questi casi è: 'Ma va...'. Invece, complimenti al presidente Andrea Agnelli per un colpo magistrale".



DOMANDE - "Tante. E ammetto di aver mandato parecchi messaggi per avere qualche info in più. Poi le voci si sono fatte più insistenti e alla fine ecco l’annuncio".



IL SUO PREFERITO - "Se la giocheranno Chiellini e Marchisio, anche se per il ruolo che ricopro non posso che apprezzare anche molto Allegri".



FAVORITA PER LA CHAMPIONS - "Quando competi con chi ha Cavani, Neymar, Mbappé, Messi e tanti altri nessuno parte come favorito, ma è un valore aggiunto poter contare su un fenomeno che ha vinto 5 Champions e 5 Palloni d’oro".



COSA PIACERA' DI TORINO - "I nostri parchi, sono bellissimi e mi auguro potrà usufruirne, anche con la famiglia. E poi le nostre piazze, i portici, l’ottimo cibo e la magia di una città riservata e affascinante che potrà apprezzare e scoprire attraverso la storia e la tradizione. Poi gli consiglio una visita a Superga dove è custodito un pezzo di storia mondiale del calcio. Bellissimo auspicio, me lo auguro di cuore: Torino ha tutti i numeri per conquistarlo".