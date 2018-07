Aquilani è tornato da poche ore in Italia dopo la risoluzione col Las Palmas ed è un’opzione che sta valutando il Frosinone neopromosso in vista della prossima stagione: ci sono stati i primi contatti.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club di Stirpe per la difesa tratta Castan (Roma) e Silvestre (Sampdoria). Vloet può arrivare dal Chiasso per la trequarti, in mezzo piace sempre Hallfredsson (Udinese, da dove è in arrivo il portiere Scuffet: Bardi può finire al Napoli come terzo portiere).