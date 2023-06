Ha dato il suo addio sui social, ringraziando la società,e ogni singolo membro della. Oraè pronto per una nuova avventura. Rimarrà sulle rive dell'Arno, ma a 90 km di distanza, a Pisa. Un grande salto di carriera per il principino, che dopo un anno in under 18, una stagione come collaboratore tecnico in prima squadra e tre stagioni alla guida della, si accaserà all’Anconetani.- Non c’è tempo da perdere, il nuovo incarico col Pisa inizierà ufficialmente a breve, è solo questione di ore. Per la firma è solo questione di ore, è attesa tra la tarda serata di stasera e la mattinata di domani., invece, secondo quanto raccolto da calciomercato.com,anche se non è da escludere che possa arrivare primaha scritto una pagina importante acome allenatore dell’U19. Il palmares è di tutto rispetto: due, due, una finale dipersa contro la Roma e una finale di campionato persa contro il Lecce primo in classifica. È stato anche premiato come. A prescindere dagli ultimi due risultati negativi, la sua nomea nel corso degli anni in viola è cresciuta.- La Fiorentina si è accorta ben presto del potenziale di Aquilani tanto che Commisso e Barone nel corso della conferenza stampa di fine stagione della prima squadra,: “Vorremmo tenerlo”, diceva Commisso. “Alberto sta facendo un lavoro enorme. Abbiamo un grandissimo rapporto con lui. Ci parleremo, ha ancora un anno di contratto”, aggiungeva Barone subito dopo. Oggi il contratto è stato rescisso consensualmente, e: “Il Presidente Rocco Commisso e tutta la Società ringraziano il Mister per il grande lavoro svolto in questi anni, per il suo attaccamento al Club e la sua dedizione nel far crescere e migliorare tutti i ragazzi sotto la sua guida e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore”.