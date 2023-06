‘Gli farò un’offerta che potrà rifiutare’. Staranno pensando questo, citando Don Vito Corleone, nel celebre film ‘Il Padrino’, gli sceicchi e i dirigenti dei club dell’Arabia Saudita che stanno mettendo a ferro e fuoco il calciomercato internazionale in questa prima parte d’estate 2023. In principio fu Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, poi, a cascata, è toccato a Benzema, Kanté, Koulibaly e chissà a quanti altri toccherà ancora.



D’altronde la potenza economica delle squadre della Saudi League è impareggiabile e i calciatori, da buon professionisti, si sa, sono sensibili al fascino del ‘vile denaro’. Non tutti però. C’è chi ha saputo dire no alle avances arabe, chi ha scommesso sulla propria carriera ad alto livello e sul volerla proseguire in Europa. Vediamo chi, per ora, ha rifiutato le offerte dall’Arabia Saudita in questa GALLERY .