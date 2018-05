LE PAGELLE DI CM:



Italia (4-3-3):



Donnarumma 5,5 - Quasi mai chiamato in causa, nel secondo tempo sbaglia totalmente l'uscita sul gol saudita ma si riscatta nel finale con una bella parata



Zappacosta 5 -Erroraccio che spalanca la via della porta ai sauditi: non si possono commettere certe ingenuità in nazionale.



Bonucci 6 - Trasmette sicurezza, ma non sono queste le prove che dimostrano il suo valore.



Romagnoli 6 - Vedi come sopra, sfiora anche un bel gol in rovesciata.



Criscito 6,5 - Torna in azzurro e lo fa alla grande, colpendo anche una traversa su assist di Balotelli. Nel secondo tempo cala un po' (dall'88 De Sciglio sv)



Florenzi 6 - Ordinaria amministrazione a centrocampo, in quello che appare il suo vero ruolo: ma da lui ci si aspetta di più in fase di inserimento (dal 67' Bonaventura 6: tiene la posizione senza esporsi troppo, può dare di più).



Jorginho 6 - Metronomo del centrocampo azzurro, da lui pare il corner che porta al gol Belotti. Cervello e corsa, Mancini ci farà affidamento.



Pellegrini 6 - Ottimi inserimenti ma poca precisione sotto rete (dal 73' Cristante 6: vicino al gol nel finale, appare un po' compassato)



Insigne 6 - Lampi di qualità nelle giocate, è il vero numero 10 nella nazionale. Nel finale cala ma sfiora un gol dei suoi. (dall'84' Chiesa sv)



Balotelli 7 - Regista offensivo e finalizzatore, sembra maturato anche dal punto di vista caratteriale: griffa il ritorno in maglia azzurra con un gol d'autore e gioca per i compagni, dispensando lampi di tecnica. Esce stremato per un piccolo problema fisico. Viene da chiedersi come sia stato possibile tenerlo fuori per così tanto tempo, forse se ci fosse stato lui contro la Svezia ora l'Italia sarebbe in partenza per la Russia. Al momento è il miglior 9 italiano. (dal 58' Belotti 6,5: entra, lotta e timbra il cartellino. Quello che deve fare una punta).



Politano 5,5 - Paga forse l'emozione, ma non è il giocatore ficcante visto con il Sassuolo. Prova qualche percussione, ma appare spuntato (dal 73' Verdi 6: pochi lampi di tecnica, entra quando i ritmi sono calati)



All. Mancini 6 - Buona la prima, ma c'è tanto da migliorare: nella ripresa pauroso calo fisico, mentre nel primo tempo si sono visti lampi di buona Italia.





Arabia Saudita (4-2-3-1): Alowais 5,5; Alharbi 6, Hawsawi 6 (dall'84' Albulayhi sv), Othman 5,5, Alfaraj 5; Alshehri 6,5, Alshahrani 6; Otayf 5,5, Aljassam 5 (dal 69' Al Muwallad 6), Kanoo 5 (dal 46' Al Dawsari 6); Abu Radiyah 5. All. Pizzi 5,5