Il portoghese Jorge Jesus ha raggiunto un accordo con la Federcalcio saudita per guidare la Nazionale per tre stagioni, dopo il fallimento delle trattative per il ritorno al Flamengo. Il tecnico, il cui contratto con il Fenerbahçe scade il 30 giugno, avrebbe già un accordo con la federazione fino al 2026 in vista del prossimo Mondiale.