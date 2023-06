Karim Benzema ha parlato al sito ufficiale dell'Al-Ittihad, sua nuova squadra. "Perché in Arabia Saudita? Sono musulmano, è un paese musulmano e voglio vivere lì". Il francese prosegue: "È bello essere in un paese musulmano dove sento già che la gente mi ama. Questo mi permetterà di iniziare una nuova vita. Voglio parlare fluentemente l'arabo, per me è importante. La Mecca poi è vicina ed è importante per un credente come me. Sono al mio posto. Quando ho parlato con la mia famiglia erano tutti molto felici, ci siamo resi conto che il nostro posto è in Arabia Saudita".