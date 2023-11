Un nuovo allenatore è sbarcato nele il suo nome è di tutto rilievo, Si tratta infatti disquadra campione in carica della Saudi Professional League (Spl), che per accelerare il suo inserimento nella realtà del calcio saudita gli ha subito affiancato l'amministratore delegato del club.Costui è Domingos Soares de Oliveira, un uomo di finanza che fino a poco tempo fa ha svolto il medesimo ruolo nel Benfica. E portoghese è anche l'allenatore che ha lasciato la panchina dell'Al-Ittihad libera per l'arrivo di Gallardo:Che non è un soggetto qualsiasi, poiché si tratta del primo cliente storico di. Fu per trovare una squadra a lui, al tempo in cui era portiere di riserva al Vitória Guimarães e voleva cambiare squadra a qualunque costo, che l'ex gestore di locali notturni fondò l'agenzia Gestifute nell'estate del 1996.Va aggiunto che il tecnico portoghese non aveva certamente fatto male sulla panchina dell'Al-Ittihad.(2-0 lo scorso 6 novembre). Una sconfitta peraltro non risolutiva, dato che è avvenuta durante la fase a gironi e con quattro partite ancora da disputare per l'Al-Ittihad. Ma la non irrimediabilità della situazione in Champions e l'essere campione nazionale in carica non sono stati elementi sufficienti per mettere Nuno Espírito Santo al riparo dal provvedimento di esonero.Non si tratta di speculazione, ma di. Nuno Espírito Santo è stato il sesto della serie e dopo di lui è toccato a un altro portoghese: Jorge Mendonça, esonerato dall'Al-Okdhood che l'ha sostituito col ceco Martin Sevela. A aprire la serie è stato l'olandese Marcel Keizer, licenziato a fine agosto dall'Al-Shabab e sostituito dal croato Igor Biscan. Poi è toccato al belga Yannick Ferreira, sollevato dall'incarico all'Al-Ryiad e sostituito dal brasiliano Odair Hellman. Il terzo della serie è stato il croato Kresimir Reznic, sostituito sulla panchina dell'Al-Tahi dal rumeno Laurentiu Reghecampf. Quindi è stato il turno del polacco Czeslaw Michniewicz, esoerato dall'Abha e sostituito dal tunisino Youssef Manai. E infine è toccato a un altro portoghese (3 esonerati su 7 hanno quella nazionalità): Filipe Gouveia, sollevato dall'incarico all'Al-Hazem e sostituito dall'uruguaiano Daniel Carreño.